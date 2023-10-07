طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين في قطاع غزة

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استهدف قصف جوي من طائرات جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، "برج فلسطين" في قطاع غزة ما أسفر عن تدميره، وفقا لنبأ عاجل أوردته شبكة قدس الإخبارية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشنّ الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم السبت، هجوما على مستوطنات ومواقع إسرائيلية، إذ شملت إطلاق قذائف صاروخية لجانب تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التعبئة العامة، باستدعاء قوات الاحتياط، وإطلاق عملية عسكرية سماها "السيوف الحديدية" كرد على عملية طوفان الأقصى.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد 200 فلسطيني وإصابة نحو ألف و610 جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت شبكة قدس الاخبارية عن جيش الاحتلال قوله: "لا نعرف أعداد الأسرى الفلسطينيين في غزة".