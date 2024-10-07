ماكرون يشيد بالمؤهلات العلمية الرفيعة لمرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

خالد العناني يلتقي بماكرون خلال مشاركته في قمة الفرنكوفونية



تعزيزًا لجهود التواصل التي تقوم بها السفارة المصرية فى باريس لدعم حملة الترويج والدعاية للدكتور خالد العناني، مرشح مصر والعرب وأفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو، قام الدكتور العناني بزيارة لفرنسا في إطار مشاركته في قمة الفرنكوفونية التي عقدت بمدينة فيلير كوتريه الفرنسية والعاصمة باريس يومي ٤ –٥ أكتوبر الجاري، وذلك ضمن وفد مصر إلى القمة.



​وقد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدكتور خالد العناني على هامش اجتماعات القمة، وأشاد كثيرًا بالمؤهلات العلمية الرفيعة والقدرات المهنية المتميزة التي يتمتع بها المرشح المصري، وأشاد الرئيس الفرنسي كذلك باستضافة مصر جامعة ليوبولد سنجور وتشييدها مقرها الجديد بمدينة برج العرب.

وقد التقي الدكتور خالد العناني على هامش القمة برؤساء وفود الإمارات وكوريا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا الذين أشادوا جميعًا بالمؤهلات العلمية والخبرات التنفيذية الثرية التي يتمتع بها المرشح المصري.

من ناحية أخرى، نظمت سفارة مصر فى باريس ووفدها الدائم لدى اليونسكو لقاءات عديدة للدكتور العناني خلال زيارته لفرنسا، أبرزها مع جاك لانج، مدير معهد العالم العربي بباريس، وسفراء المجموعتين العربية والأفريقية لدى اليونسكو، ومع سفراء مجموعتي دول أمريكا اللاتينية والدول النامية الجزرية الصغيرة وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة.



وخلال تلك المقابلات ابرز السفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، الدعم الواسع الذي يحظى به ترشيح الدكتور العنانى لمنصب المدير العام، سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومن جانب دول أخرى من قارات العالم المختلفة.



وقدم العناني لمحدثيه عرضاً متكاملاً للركائز الرئيسية لرؤيته الانتخابية، واستمع لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم حولها، وأجاب على أسئلتهم في جو من الصراحة والشفافية والموضوعية. وقد أبدى الجميع إعجابهم البالغ باطلاع د. خالد العناني الواسع على مجالات عمل اليونسكو وأنشطتها ومبادراتها المختلفة، والرؤية المتكاملة العناصر التي عرضها لهم، الأمر الذي اعتبروا أنه يعكس تصورًا واضحًا لدور المنظمة وسبل تطويره، وقدرات علمية ومهنية رفيعة يحوزها المرشح المصري.

تجدر الإشارة إلى قيام الدكتور العنانى خلال زيارته لباريس بإجراء العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الفرنسية والدولية.