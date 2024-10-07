أبو عبيدة: طوفان الأقصى أكثر عملية احترافية ونجاحا في العصر الحديث

وصف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، ما قامت به المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر 2023، بالعمل البطولي، مؤكدا أن "طوفان الأقصى" العملية الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث.

جاء ذلك في كلمة مسجلة، اليوم الاثنين، قال فيها: "نخاطبكم من غزة العصية الصامدة القاهرة لعدوها بعد عام من بداية معركة طوفان الأقصى. فقد مر عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث".

وتابع: "معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل عدوانه على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة، وجاءت بعدما توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى".

وقال أبو عبيدة: "شعبنا صمد صمودا أسطوريا، وفي محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده، ومسيرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتكبد العدو خسائر كبيرة، وإيران توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو".