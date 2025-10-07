تشييع جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه بالشرقية

شيع الآلاف من أهالي محافظة الشرقية، جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الى مثواه الأخير بضريح داخل مسجد الشيخ أبو هاشم بقرية بني عامر بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية

أدى المصلون صلاة العصر ثم الجنازة داخل المسجد ثم مواراته لمثواه الأخير بضريح بجوار ضريح داخل المسجد.

وتوفي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما، وسيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بضريح بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، بعد أن ادى عليه المصلون صلاة الجنازة ظهر اليوم بالحامع الازهر الشريف.