قالت الكاتبة والروائية رضوى الأسود إنها كتبت عن الأرمن وأرمينيا في رواية "بالأمس كنت ميتا"، وهي لم تزورها، مؤكدة أن قضايا الأقليات تشغلها بشكل كبير.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توقيع ومناقشة رواية "بالأمس كنت ميتا" للكاتبة والروائية رضوى الأسود، وناقشها الكاتبة الدكتورة مي التلمساني، والكاتب والناقد سيد محمود، وذلك بمبنى قنصلية بوسط البلد.

وتابعت الأسود أن قرارها بكتابة الرواية جاء بعد رؤيتها لإحدى الصور التي توثق الإبادة الجماعية بحق الأرمن، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى المئوية للإبادة، موضحة أنها قبل ذلك لم تتوقع أبدا أن تكتب عن الأرمن.

وشددت أنها لا تعترف بالصدفة؛ لذلك هنالك الكثير من الأحداث التي من الممكن أن تبدو مصادفات في الرواية، ولكنها لا تر ذلك، وأكدت أنها وضعت روحها وأفكارها في الرواية.

وتحدثت الأسود عن استقبال الأرمن للرواية موضحة أنه كان جيدا للغاية، وأنها زارت أرمينيا بعد نشر الرواية، وأكملت أن الرواية قد ترجمت إلى الكردية.

وتابعت أن التغيرات التي تحدث في المجتمع المصري تشغلها بشكل كبير، وخاصة منذ السبعينيات؛ لذلك كتبت في الرواية عن حي الزيتون الذي كانت تسكنه.

واختتمت حديثها أنها متأثرة للغاية بتكنيك السينمائي، وفكرة الزمن الدائري، موضحة أن أول مشهد في الرواية هو أخر مشهد، وأكدت أنها أرادت أن تكتب رواية تاريخية ليست مثل كل الروايات التاريخية التي تكتب في هذه الفترة.

فيما قالت الكاتبة الدكتورة مي التلمساني إن رضوى الأسود تكسر مفهوم الزمن في الرواية، ولا تعطينا كتاب تاريخ عن إبادة الأرمن فهي ليست مؤرخة، بل روائية.

وأكملت أن الرواية تلعب على فكرة الالتباس في التاريخ، وتؤكد على فكرة أن هنالك سردية تاريخية، وهي قائمة على الاختيار، وهنالك أيضا وجهة نظر المؤرخ.

وتابعت أن الكاتبة قدمت تكسير أيضا لفكرة الرواية التاريخية كما نعرفها، ورغم ذلك الرواية مليئة بالمعلومات لمن لا يعرف ما حدث للأرمن، ولكن بشكل ممتع، مشددة أنه يوجد جزء كبير من التوثيق والتقريرية في الرواية.

حضر حفل التوقيع والمناقشة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، الكاتب والمترجم أحمد عبد اللطيف، الكاتب الدكتور سامح الجباس، الإعلامي خالد منصور، الدكتور أرمن مظلومين رئيس الهيئة الأرمنية في مصر، الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، الشاعر عمر شهريار، الكاتبة شيماء غنيم، نانسي حبيب مسؤول النشر بدار الشروق، عمرو عز الدين مسؤول التسويق بالدار، ومجموعة من القراء والمثقفين من محبي رضوى الأسود.