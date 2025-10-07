يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدا الأربعاء بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.