موسكو تتوعد برد حال فرض أوروبا قيودا على سفر الدبلوماسيين الروس

توعد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن ترد روسيا بشكل مناسب على خطط الاتحاد الأوروبي لتقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول التكتل.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز، إنَّ دول الاتحاد باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل التكتل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد.

ويعني هذا الإجراء، الذي اقترحته الدائرة الدبلوماسية للاتحاد، أن الدبلوماسيين الروس العاملين في إحدى دول التكتل ملزمون بإخطار أي دولة أخرى من بين الأعضاء عند رغبتهم في السفر إليها، مما يمنح الحكومات حق منعهم من الدخول.

وعندما سُئل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عما إذا كانت روسيا سترد قال: «بالطبع سيكون هناك رد».

وأضاف في تصريحات للصحفيين: «ستقوم الخدمات الدبلوماسية لدينا بإعداد مقترحات، وسيتم تنفيذها... للأسف، يعيد الأوروبيون إحياء مهاراتهم في بناء جدران فاصلة جديدة»