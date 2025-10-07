إندونيسيا وأمريكا تبحثان مسودة اتفاق تجاري ثنائي

قال أيرلانجا هارتارتو، وزير التنسيق الاقتصادي الإندونيسي، في العاصمة جاكرتا اليوم الثلاثاء، إن الحكومتين الإندونيسية والأمريكية تواصلان محادثاتهما التجارية عبر اجتماعات إلكترونية، بشأن المراجعة القانونية وصياغة الاتفاق التجاري المنتظر بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هارتارتو، قوله إنه سيجري مساء اليوم محادثات مع مسئولين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي؛ لمناقشة المسودة القانونية للاتفاق وتحديد موعد لتوقيعه.

وأشار الوزير الإندونيسي، إلى أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، المستمر منذ الأربعاء الماضي، يؤثر على سير المناقشات، دون أن يوضح طبيعة هذا التأثير.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو الماضي، التوصل إلى اتفاق مع جاكرتا، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 19 بالمئة على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة، بدلاً من النسبة السابقة البالغة 32 بالمئة، في صفقة وصفها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بأنها "حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة مع واشنطن".

وقال ترامب، إن إندونيسيا ستمنح الولايات المتحدة وصولاً كاملاً إلى سوقها المحلية دون أي رسوم جمركية، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 19 بالمئة على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بـ"حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" مع واشنطن.

وكتب على منصة إنستجرام: "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً جداً مع الرئيس دونالد ترامب، واتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة".