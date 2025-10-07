النيابة تحقق مع أطراف مشاجرة عصام صاصا وجاردات ملهى ليلي بكورنيش المعادي

بدأت النيابة العامة بجنوب القاهرة، تحقيقاتها مع أطراف مشاجرة مطرب المهرجانات عصام صاصا وأعضاء فرقته وجاردات ملهى ليلي في كورنيش المعادي.

وقال المحامي حسام يوسف، دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، إن الواقعة بدأت بنشوب مشادة كلامية بين أحد الجاردات أثناء دخول موكله لأحد الملاهي الليلية في منطقة كورنيش المعادي لأداء فقرة غنائية.

وتابع يوسف في تصريحات لـ"الشروق"، أنه فور خروج "عصام صاصا" من الملهى الليلي فوجئ بتجمع عدد من الأشخاص وتعدوا على أعضاء الفرقة بالضرب وتحطيم سيارته.

وأضاف أن "صاصا" ومدير أعماله تركا السيارة المحطمة وهربا من مكان الواقعة بعد مطاردة من جاردات الملهى الليلي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم بلاغ رسمي في قسم شرطة دار السلام للتحقيق في الواقعة.