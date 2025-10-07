أطباء بلا حدود: البنية التحتية الصحية بغزة تعرضت لأضرار جسيمة

قال المسئول بمنظمة "أطباء بلا حدود" أيتور زابالغوغيازكوا، إن البنية التحتية الصحية في قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة من جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول، الثلاثاء، ذكر فيها أن العاملين بقطاع الصحة يعانون مثل باقي المدنيين من تبعات الإبادة الجماعية، قائلا: "فقدنا 15 من زملائنا خلال عامين، وهذا أمر فظيع بالنسبة لنا".

وأضاف أن البنية التحتية بقطاع الصحة تعرضت لأضرار جسيمة، حيث خرجت المستشفيات في بعض المناطق عن الخدمة تماما، وفي مناطق أخرى هناك مستشفيات مدمرة جزئيا لكن الناس لا يستطيعون الوصول إليها.

وأردف: "أما المستشفيات التي لا تزال قادرة على تقديم الخدمات، فقد اضطرت إلى العمل خارج مجمعاتها، وهي في حالة إنهاك تام".

ولفت زابالغوغيازكوا، وهو منسق الطوارئ في المنظمة، إلى أن المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة في توليد الكهرباء وتوفير المياه والكلور والوقود، فضلا عن صعوبات في توفير الغذاء للمرضى.

وأوضح أن الكوادر الطبية يعملون بهذه الظروف منذ عامين، وأنهم مرهقون تماما، ويعانون أيضا بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وذكر أن الفلسطينيين في غزة ينتظرون وقف إطلاق النار في ظل الحديث عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنهم يتعاملون مع الأمر بحذر شديد.

وفي 29 سبتمبر المنصرم، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، ووقف إطلاق النار.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.