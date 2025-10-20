الحكومة الألمانية تدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

في ظل الهدنة الهشة في قطاع غزة الفلسطيني دعت الحكومة الألمانية كلا من حركة حماس الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتهما المتعلقة بخطة السلام الخاصة بالقطاع الواقع على ساحل البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين اليوم الاثنين:"لقد تابعت الحكومة الاتحادية بقلق الانتهاك المؤقت للهدنة". وأضاف: "ننتظر من جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بشكل كامل وبدون إبطاء".

وأوضح المتحدث، أنه يجب لوقف إطلاق النار أن يصمد، كما طالب في الوقت نفسه بتحسين الوضع الإنساني في القطاع الذي عانى حرب تجويع على مدار شهور عديدة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق. ووصف كورنيليوس نزع سلاح حركة حماس والخطوات الأخرى ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والمكونة من 20 بنداً، يشكلان عملية طويلة الأمد جداً.

وقال كورنيليوس: "لن يكون من الممكن حل ذلك بين ليلة وضحاها، وقد أظهرت تجربة الساعات الأخيرة أن الأمر سيكون صعباً للغاية". وأكد أن التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار واضحة ومحددة، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بها" بما في ذلك حماس أو المقاتلون الآخرون الذين أثاروا استفزازات في قطاع غزة".

وكانت الهدنة قد اجتازت أول اختبار جدي لها أمس الأحد، إذ زعم الجيش الإسرائيلي أن جنوداً في جنوب قطاع غزة تعرضوا لهجوم بقذيفة مضادة للدبابات، ما أدى إلى مقتل جنديين. وردّت إسرائيل بشن أعنف غارات جوية منذ بدء الهدنة في 10 أكتوبر الجاري، وأسفرت – بحسب بيانات المستشفيات – عن استشهاد 44 فلسطينياً.

في المقابل، نفت حركة حماس اتهامات الجيش الإسرائيلي، وأكدت أنها ليست وراء تلك الهجمات. وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عاد إلى الالتزام بالاتفاق بعد الهجمات، لكنه سيواصل الرد على أي خرق. ووفقاً لمصادر إسرائيلية وفلسطينية، وقعت في الوقت الراهن أيضاً حوادث جديدة.