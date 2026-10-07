المستشار الألماني فريدريش ميرتس يدعو لإقامة دولة فلسطينية

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجددا اليوم الأربعاء دعم ألمانيا لإسرائيل، في الوقت الذي تحيي فيه البلاد الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس.

وقال ميرتس: "تقف ألمانيا بحزم إلى جانب إسرائيل. يمكن لأصدقائنا الإسرائيليين الاعتماد على التزامنا بضمان ألا تتكرر كهذه أبدا".

وأضاف: "نحن ندافع عن أمن إسرائيل ووجودها، وهذا درس مستخلص من المحرقة وهو جزء من الهوية الألمانية".

كما دعا ميرتس إلى بذل الجهود لوضع الأسس لنظام جديد يمكن فيه للإسرائيليين والفلسطينيين وجيرانهم العيش في سلام وأمن.

وقال في بيان: "نعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هي إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

كما حذر المستشار الألماني من تصاعد معاداة السامية في ألمانيا، قائلا إنها تترك في كثير من الأحيان دون مواجهة.

وقال: "ستبذل الحكومة الاتحادية كل ما في وسعها لمكافحة معاداة السامية باستمرار بجميع أشكالها الجديدة والقديمة"، مضيفا أنه يجب أن يتمكن اليهود من العيش دون خوف في جميع أنحاء ألمانيا.

وتابع: "وسنقف في وجه أولئك الذين يقللون من أهمية حق إسرائيل في الوجود أو حتى يشككون فيه. ليس فقط في 7 أكتوبر، بل كل يوم".

وقال ميرتس إن أفكاره في هذه الذكرى تتجه إلى الضحايا وعائلاتهم، والناجين، والرهائن السابقين.