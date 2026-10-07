حقق الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، أكبر انتصار له مع الفريق منذ تولي القيادة الفني للأهلي مطلع الموسم الحالي.

وحقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرًا على حساب نظيره بترول أسيوط بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2026-2027.

وخاض عموتة مع الأهلي 6 مباريات في الموسم الحالي، بواقع 5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومباراة وحيدة في كأس عاصمة مصر.

وفاز الأهلي تحت قيادة عموتة في 5 مباريات مقابل تعادل وحيد جاء أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وأصبح الفوز على بترول أسيوط بنتيجة 5-0 الأكبر للمدرب المغربي مع الأهلي، والأكثر تسجيلًا للأهداف بعد مباراة الشرقية إنبي في الجولة الأولى والتي فاز فيها الأهلي 3-2.

وفي المباراة المقبلة يلعب الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك بداية من غدٍ، الخميس، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، على أن يدخل الفريق معسكر مغلق قبل المباراة بيومين.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة القمة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بفارق الأهداف فقط خلف الزمالك، وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر بـ15 نقطة.