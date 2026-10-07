ظهرت بوادر أزمة في أسطوانات البوتاجاز بعدد من المناطق بمحافظة الدقهلية، خاصة بمركز ومدينة ميت غمر، بالتزامن مع زيادة إقبال المواطنين على شراء الأسطوانات، وسط مخاوف من ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة.

ورصدت "الشروق" تزايدا في الإقبال على أسطوانات البوتاجاز بمناطق داخل مركز ميت غمر، أحد أكبر مراكز المحافظة، فيما أفاد مصدر مسئول بأن الوضع لا يمثل أزمة عامة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هناك تحركات لتوفير الكميات المطلوبة بالمناطق التي تشهد زيادة في الطلب.

وأوضح المصدر أن بعض مستودعات البوتاجاز داخل نطاق المركز تفتح على فترات متباعدة، وهو ما يزيد من تكدس المواطنين أمام المنافذ، مؤكدا أن مديرية التموين بالدقهلية تقوم بدفع سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز إلى المناطق التي تشهد زيادة في الاحتياج، بهدف سد العجز وتوفير الأسطوانات للمواطنين إن ظهرت في أي مكان بالمحافظة.

وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم أقبلوا على شراء الأسطوانات تحسبا لأي زيادة محتملة في الأسعار، خاصة مع تداول أنباء عن ارتفاع أسعار البوتاجاز، مطالبين بتكثيف المعروض وتشغيل المستودعات بصورة منتظمة لمنع الزحام ووقف أي فرصة للاستغلال.

وفي إطار التعامل مع ملف أسطوانات البوتاجاز، تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في جولات مفاجئة محطة تعبئة الغاز بمدينة طلخا على مدار الأسابيع السابقة.

وشملت الجولة متابعة عمليات تعبئة ووزن أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، والتأكد من الالتزام بالأوزان القانونية المقررة، إلى جانب متابعة خطوط الإنتاج والتأكد من كفاءة التشغيل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

كما تضمنت الجولة التشديد على منع الاحتكار والتهريب وتسريب الأسطوانات إلى السوق السوداء، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال المنافذ الرسمية.

من جانبها، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بقيادة علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع أو الدعم أو حقوق المواطنين.

وتشمل الحملات متابعة السلع والمواد البترولية، وضبط السلع مجهولة المصدر، والتصدي للتلاعب بالدقيق المدعم والمخالفات التموينية والتجارية، مع استمرار الحملات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.