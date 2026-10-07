 سوريا تستعد لتوفير مسار بديل لتصدير النفط يتجاوز مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا تستعد لتوفير مسار بديل لتصدير النفط يتجاوز مضيق هرمز


نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 5:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2026 - 5:01 م

تستعد سوريا لتوفير مسار بديل لتصدير النفط الخام العراقي، تتجاوز به مضيق هرمز، حسبما أفاد موقع «الشرق بلومبرج».

وتوقع رئيس الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن تصل أول دفعة من الشاحنات المحملة بالخام العراقي بحلول منتصف أكتوبر الجاري.

وقال قبلاوي إن نحو ألف شاحنة تنقل زيت الوقود العراقي عبر الأراضي السورية يوميًا، لافتًا إلى أن العراق طلب من دمشق المساعدة في تصدير النفط.

وأضاف قبلاوي، أن تصدير الخام العراقي عبر سوريا بالشاحنات قد يبدأ في أقرب وقت.

وتأتي هي الجهود، في ظل التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية واستمرار التوتر في مضيق هرمز، الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

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