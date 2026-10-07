تموين الغربية تضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين

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ضخت مديرية التموين بمحافظة الغربية كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز، بخلاف الحصص الأساسية اليومية، وذلك بعدد من المناطق لضمان توافرها للمواطنين وعدم حدوث أي اختناقات.

وشملت كميات الضخ عددا من المناطق بدائرة المحافظة، ففي مركز قطور تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بقرى "دمياط – الشين – نشيل – أبشواي".

وفي مركز السنطة تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بكل من: "شبرا قاص – السنطة البلد – الجعفرية – ميت حواي – شنواي – كفر كلا الباب – شبره البحرية – البندرة – الجميزة – نفيا – طنطا".

وفي مركز المحلة تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بمناطق "عياش – صفط تراب – شبراملكان – بشبيش – السجاعية – المعتمدية – الهياتم – دنوشير – بهية – القيصرية".

وفي مركز بسيون تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بقرى "تجريج – أبو حمر – مشال – مدينة بسيون".

وفي مركز سمنود تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بمناطق "عماشة – ميت هاشم – ميت عساس – بهبيت الحجارة – ميت بدر حلاوة – الناصرية".

وفي بندر المحلة تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بعدد من المناطق بمدينة المحلة الكبرى، وفي مركز زفتى تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بكل من: "سنباط – كفر حانوت – مدينة زفتى – سندبسط – شرشابة – كفر إسماعيل".

وفي مركز كفر الزيات تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بقرى "منشأة سليمان – عزبة شويرب التابعة لكفر ديما – كفر حشاد – الناصرية – عزبة الشوربجي – عزبة عبدالصمد – كفر الشيخ مخزن كفر العرب".

وفي مركز طنطا تم الإشراف على توزيع كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز بقرى "شوبر وتوابعها – برما – كفر المنشي - شوني - إخناواي - محلة منوف - نواج - جنزور - محلة مرحوم – دفرة".

وقال ناصر عفيفي، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في تصريحات صحفية، إن مديرية التموين بالغربية تقوم بضخ هذه الكميات في إطار الاستعداد المسبق لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة المعروض من أسطوانات البوتاجاز بما يضمن انتظام وصولها إلى المناطق المستهدفة وتخفيف أي اختناقات.