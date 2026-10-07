وزيرة الاقتصاد الألمانية تستبعد حدوث نقص في الغاز بالبلاد خلال الشتاء

استبعدت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، حدوث نقص في الغاز في ألمانيا خلال فصل الشتاء القادم، على الرغم من المستويات المنخفضة نسبياً في الخزانات.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قالت رايشه اليوم الأربعاء:" وفقًا للوضع الحالي، توجد في مخزونات الغاز كميات أكبر مما استُهلك حتى في أبرد عام".

وأضافت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: " من المفيد، إذا جاز التعبير، ألا نعتمد على الحزام وحده، بل أن تكون لدينا أيضًا حمالات للسروال. ولذلك، سنطرح مناقصة لإنشاء احتياطي إستراتيجي لمرافق تخزين الغاز، بما يوفر لنا الحماية من أي أحداث غير متوقعة".

وأوضحت رايشه أن شركتي استيراد الغاز المملوكتين للدولة، "يونيبر" و"زيفه"، أبلغتا الوزارة أنهما تعملان على تخزين كميات أكبر من الغاز، وقد شجعناهما أيضًا على ذلك، بالإضافة إلى ذلك قمنا بطرح مناقصات للحصول على خيارات طويلة الأجل لتأمين كميات من الغاز لفصل الشتاء".

وكانت رايشه قد اتخذت في نهاية سبتمبر إجراءات لتعزيز أمن إمدادات الغاز، بعد انخفاض مستويات امتلاء مخزونات الغاز في ألمانيا. وأمرت شركة الطاقة "زيفه" بزيادة تخزين الغاز الطبيعي. وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو استمرار المخاطر الجيوسياسية، في ظل عرقلة حركة الملاحة إلى حد كبير في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرًا مهمًا للتجارة العالمية للنفط والغاز.

وتبلغ مستويات امتلاء مخزونات الغاز حاليًا نحو 59%، وهي نسبة منخفضة نسبيًا. وأثار ذلك مخاوف بشأن إمدادات الغاز خلال الشتاء. وواجهت رايشه اتهامات بأنها لم تفعل ما يكفي للاستعداد لفصل الشتاء. وجاء في تقرير لوزارة الاقتصاد أُعد لاجتماع استثنائي للجنة الاقتصاد في البرلمان الألماني منتصف سبتمبر أن حدوث نقص في الغاز خلال الشتاء المقبل لا يُتوقع وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا.

وكانت رايشه أعلنت في وقت سابق عن إنشاء وتأسيس احتياطي إستراتيجي من الغاز للحد من المخاطر والأزمات — على سبيل المثال في حالات الطوارئ التي يتعطل فيها تدفق الطاقة إلى ألمانيا.