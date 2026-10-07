ضبط المتهم بالتعدي على طليقته وتحريض آخرين للاعتداء عليها وشقيقاتها ببورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد القبض على المتهم بالتعدي على طليقته وتحريض آخرين على التعدي عليها وشقيقاتها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب وتحريض آخرين على التعدي عليها وشقيقاتها، واقتحام مسكنهن وإحداث تلفيات به في بورسعيد.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وهي «ربة منزل» مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بورفؤاد، وبسؤالها قررت تضررها من طليقها، «موظف» مقيم بذات العنوان، وله معلومات جنائية، لقيامه بتهديدها بالاستيلاء على مسكن الزوجية بمساعدة بعض السيدات من أقاربه.

وبتاريخ 3 أكتوبر الجاري، تم استهداف وضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.