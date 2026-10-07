وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بتكلفة 71 مليون جنيه

- منال عوض تعلن الانتهاء من 43 مجزرا ضمن خطة المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بمحافظة السويس، والذي يضم 3 مجازر بمشتملاتها، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، اليوم الأربعاء، تقريرا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن مجمع مجازر السويس الجديد يخدم المحافظة بالكامل وتوابعها في 5 أحياء لخدمة حوالي 825 ألف نسمة، ويقع على مساحة حوالي 16000 متر مسطح تقريبا، ويحتوي على 3 صالات للذبح بالخطوط الخاصة بها للمواشي بمسطح 2700 متر، ملحق بكل صالة فراغات الخدمات المكملة لأعمال الذبح (سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة إعدام – منطقة تسليم – منطقة تصنيع مستقبلية)، وصالة لذبح الأغنام بمسطح 350 مترا، بالإضافة إلى مبنى يحتوي على مكاتب إدارية وكرنتينة لاستقبال المواشي بمسطح 1200 متر لتجهيز الماشي وانتظارها، وتحتوي عنابر ذبح المواشي على خطوط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، وتحوي كل صالة 2 صندوق ثابت للذبح، ويبلغ معدل الذبح 15 : 20 رأسا في الساعة، بوزن من 400 إلى 650 كيلوجرام، وعنبر الأغنام معدل ذبح 30 رأسا في الساعة.

وأضافت أنه تم إنشاء المجمع بالكامل بما يتطابق مع الاشتراطات الخاصة بالطب البيطري وسلامة الغذاء والبيئة، وتم تجهيزه بوسائل مطابقة واشتراطات الحماية المدنية، وتم إعداده وتزويده بأحدث المعدات والتي تخدم أعمال ذبح الماشية والأغنام من شبكات تغذية مياه باردة وساخنة، وشبكة صرف صحي، وشبكة هواء مضغوط، وشبكة مواسير لخدمة نظام مقاومة الحريق، مضيفة أنه تم تجهيز المجزر كذلك بشبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل، وتشمل أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات)، وكذلك أنظمة التهوية والشفط للروائح لتجديد محتوى الفراغات، وأنظمة التخلص من النفايات ونقلها خارج فراغ المجزر ومعالجتها والاستفادة منها.

وأشارت إلى أنه بانتهاء التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس تكون الوزارة قد انتهت من تسليم وتشغيل الـ43 مجزرا حكوميا تم تطويرها وإنشائها في مختلف محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير المجازر، والتي كانت قد انطلقت في عام 2018، وتم عقب تولي المسئولية دفع وتيرة العمل وتذليل كل العقبات التي واجهت المشروع ليتم الانتهاء من جميع المجازر المخططة في المرحلة الأولى بالكامل.

ولفتت إلى أن الوزارة تواصل متابعتها لمراحل التشغيل للمجازر الحكومية المطورة بالتنسيق مع المحافظات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الخدمات البيطرية وسلامة تداول اللحوم، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير لحوم آمنة وصحية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل بالتوازي على وضع نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، من خلال التعاون مع المحافظات لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول التي أنشأتها الدولة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات من الجودة والكفاءة.