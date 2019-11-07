التضامن الاجتماعي: بحث تظلمات «تكافل وكرامة» بتفحص شديد

- حصول الأسر على حقها بأثر رجعي في حالة إثبات الأحقية للدعم

قالت نيفين القباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستقوم بفحص التظلمات الفترة المقبلة بتفحص شديد، مؤكدة حصول الأسر على حقها بأثر رجعي، منذ اليوم الذي لم تحصل فيه على الدعم، في حالة إثبات أحقيتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن البرنامج لم يقم بإضافة أسر جديدة منذ بداية عام 2018، بسبب إجراءات تنقية البيانات ومراجعة المعاشات الضمانية، بمراجعة أكثر من مليوني أسرة، وتدريب العاملين بالوحدات الاجتماعية الخاصة بالوزارة بالقرى، وميكنة الوحدات، إضافة إلى ربط قواعد البيانات مع الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن الإجراءات ساهمت في تأسيس البرنامج بشكل صحيح.

وأوضحت أن أهم هذه الإجراءات ميكنة القوميسيون الطبي، لافتة إلى عدم استحقاق نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة للدعم بسبب عدم وجودها أو جودها بنسبة بسيطة، بعد وجود مخالفات من القوميسيون أثناء مراجعته.

واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا حول الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، حيث أشارت خلاله، وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج في موازنة العام المالي الحالي 2019 /2020، تقدر بـ18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.