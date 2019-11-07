كوسوفو: فوز حركة «تقرير المصير» في الانتخابات المبكرة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كوسوفو اليوم الخميس، فوز حركة "تقرير المصير" في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في السادس من أكتوبر الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحركة اليسارية، التي يقودها رئيس الوزراء المحتمل ألبين كورتي، فازت بـ32 مقعدا من أصل 120 مقعدا بالبرلمان.

وأضافت الشبكة أن كورتي شكل أغلبية حاكمة بعدما شكل ائتلافا مع حزب كوسوفو الديمقراطي المعارض؛ الذي فاز بـ29 مقعدا في الانتخابات العامة المبكرة، إلا أنه يحتاج إلى ضم ممثلين من الأقلية الصربية إلى هذا الائتلاف وفقا لما ينص عليه الدستور.

يذكر أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008، إلا أن بلجراد لا تعترف بهذا الانفصال.