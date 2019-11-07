وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عاما بعد هبوط حاد في الدورة الدموية

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين في تصريحات لـ«الشروق»، إن الفنان هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما.



وتوفي زكي، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.



ونشر عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "البقاء لله، تنعي نقابة المهن التمثيلية، النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".



كما قال الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية، الفنان هيثم أحمد زكي، البقاء لله".



هيثم هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهو من مواليد يوم 4 أبريل 1984.



بدأ الفنان الراحل مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات، قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ويشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما، مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي 2018 كان أحد ابطال مسلسل "كلبش 2"، ليكون أخر أعماله في الدراما التلفزيونية، فيما يمثل فيلم "الكنز 2" أخر الأعمال السينمائية له.