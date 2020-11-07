رئيس الوزراء الهندي يهنئ هاريس: نجاحك رائد وفخر هائل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا دامودارداس مودي، نائبة المرشح الديمقراطي، كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرها بالانتخابات الأمريكية.

وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «نجاحك رائد وفخر هائل لجميع الأمريكيين الهنود، وأنا واثق من أن العلاقات بين الهند والولايات المتحدة ستزداد قوة مع دعمكم وتحت قيادتكم».

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership. — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا



