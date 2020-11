رئيس الوزراء الهندي يهنئ هاريس: نجاحك رائد وفخر هائل

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا دامودارداس مودي، نائبة المرشح الديمقراطي، كاميلا هاريس، بمناسبة فوزرها بالانتخابات الأمريكية.

وقال خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «نجاحك رائد وفخر هائل لجميع الأمريكيين الهنود، وأنا واثق من أن العلاقات بين الهند والولايات المتحدة ستزداد قوة مع دعمكم وتحت قيادتكم».

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership.