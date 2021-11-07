تايلاند تسجل 7 آلاف و960 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأحد تسجيل 7 آلاف و960 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتسجيل 53 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن 6950 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من فيروس كورونا أمس السبت.

ومنذ الأول من نيسان/إبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة من الفيروس، عالجت تايلاند مليونا و939 ألفا و136 مريضا ، فيما تعافى مليون و822 ألفا و542 مريضا حتى الآن.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونا و967 ألفا و999 حالة، منها مليون و849 ألفا و968 حالة شفاء، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 19 ألفا و570 حالة، خلال الموجة الثالثة و19 ألفا و664، منذ بدء الجائحة.