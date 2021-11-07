عضو مجلس الأهلي: هذا موقفي لو لم اترشح لقائمة الخطيب

كشف محمد سراج الدين، عضو مدلس إدارة النادي الأهلي، موقفه من الترشح في القوائم إذا لم يتم إختياره لقائمة محمود الخطيب، رئيس النادي حاليا.

وقال محمد سراج الدين في تصريحات تلفزيونية: «رغبتي في خدمة الأهلي أكبر أندية الشرق الأوسط، دفعتني لتأهيل نفسي بشكل علمي، وكان هدفي دائما خدمة الرياضة في مصر بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة».

وأضاف: «شاركت في مؤتمر الشباب 2016 بشرم الشيخ، كنت من ضمن المختارين للمشاركة في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت في أحد الندوات وكنت موفق بدرجة كبيرة في الظهور بالمؤتمر».

وأكمل: «هناك تعاون مع الجامعة الأمريكية، وبالفعل بدأنا في ذلك، وعملنا عدة تخصصات في الدبلومة الرياضية مع الإدارة الرياضية، وإدارة التسويق، والإعلام، وتنظيم الأحداث والفعاليات والمؤتمرات الرياضية، الأهلي يسعى دائما لأن يكون له دور تجاه المجتمع».

وتابع عضو الأهلي: «تقاليد الأهلي دائما في وجود لجنة الحكماء، وهو عُرف موجود منذ سنوات عديدة من أيام الفريق مرتجي، وهم يختارون أفضل العناصر القادرة على خدمة النادي، الذي يسير بشكل دقيق ومنظم ..سر نجاح النادي الأهلي، هو رغبة جميع أبنائه في خدمته».

وأتم: «لو لم يتم اختياري لم أكن لأترشح مطلقا بعيدًا عن القائمة، لدي أحلام وطموحات أردت تحقيقها للنادي الأهلي، قد أكون مميزًا في أفكار معينة، لكن بدون الانصهار مع المجموعة لن افعل شيئا، لذلك محمود الخطيب يحافظ دائما على أن يكون شعار القائمة "فريقنا واحد، هدفنا واحد"، مصلحة النادي تقتضي وجود قائمة قوية».