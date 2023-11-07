القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، أنها دمرت 15 آلية عسكرية إسرائيلية في شمال قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكتائب، في بيان عبر قناتها على منصة "تليجرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آلية عسكرية كليا أو جزئيا على مشارف مخيم الشاطئ وفي (بلدة) بيت حانون (شمال)".

وتابعت أن مقاتليها "دكّوا (استهدفوا) القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال".

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي توغلات برية محدودة في غزة قتلت خلالها القسام عددا من عناصره، وأقر الجيش بتكبده خسائر بشرية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى تفكيك قدرات "حماس" العسكرية وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، أسرت "حماس" ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصيب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية.