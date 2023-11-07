المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق شعبنا

قال المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، ناجي الناجي، إن الشعب الفلسطيني يواجه مجازر إبادة جماعية، وتطهير عرقي، مشيرا إلى أن الآلة العسكرية الإسرائيلية لا تعترف بأحد، ولا ترى أو تعترف بالمجتمع الدولي.

وأضاف الناجي، خلال كلمته بمؤتمر لنقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى"، أن الشعب الفلسطيني يتم إبادته على أرضه، والعالم يشاهد، مؤكدا أن البداية ليست ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، فلم نكن قبل هذا اليوم شعبا هانئا.

وأشار إلى أن كل معاني الإنسانية تهدر في فلسطين، مشددا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر.

وناشد مستشار السفارة الفلسطينية بالقاهرة، الضمير العالمي للاستنهاض، في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ينظر لمصر باعتبارها الشقيق المخلص والقريب، تاريخيا وجغرافيا، وبقدر هذا الأمل في مصر، نقول من نقابة الصحفيين إننا نحتاج كل الضغوط لإيقاف العدوان ونزيف الدماء وإدخال المساعدات.