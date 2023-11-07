وزير الدفاع الإسرائيلي: للجيش حرية استخدام القوة دون قيود في حرب غزة

نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تستمر الحرب في غزة لأيام عديدة، مشددا على أن الجيش ستكون له "حرية العمل الكاملة دون قيود على استخدام القوة".

وذكر جالانت خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، أن من بين الأهداف الرئيسية للحرب ما وصفه بـ"انتهاء حماس من الوجود كقوة عسكرية وصاحبة سلطة في غزة، وألا يكون هناك أي تهديد أمني من القطاع على الإسرائيليين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيطر على معقل لحركة حماس في شمال قطاع غزة، عثر فيه على منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ وأسلحة مختلفة ومواد استخباراتية، حسب زعمه.

في المقابل، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها دمروا دبابات وناقلة جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ بشمال غرب غزة.