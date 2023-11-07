تقرير: إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه هضبة الجولان المحتلة

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة من جانب إسرائيل، بالتزامن مع زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت.

وأشارت الوكالة إلى انطلاق الصواريخ من منطقة الأحمدية في قضاء مرجعيون بالقطاع الشرقي على الحدود اللبنانية الجنوبية باتجاه الجليل الأعلى في هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت الوكالة أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف على أطراف بلدات لبنانية منها اللبونة والبستان.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه جرى إطلاق 20 صاروخا من الأراضي اللبنانية، قائلاً: "مدفعيتنا ترد على مصادر النيران".

ولم تتبن حتى الآن أي جهة في لبنان إطلاق الصواريخ.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل إسرائيل من جهة وجماعة "حزب الله" وعناصر فلسطينية في لبنان من جهة أخرى قصفا متبادلا متقطعا؛ ما خلّف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وتأتي هذه المواجهات على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن هوكستين أجرى، اليوم الثلاثاء، مباحثات في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال إن واشنطن لا تريد امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان.