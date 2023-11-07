استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء عدوان إسرائيلي في دير البلح

أعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية، استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وجرح آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ مربعا سكنيا وسط دير البلح، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما العشرات منهم تحت الركام.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا بشكل كامل يعود لعائلة السموني، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وأشارت الوزارة، إلى انتشال طواقم الإسعاف والدفاع المدني ظهر اليوم، عدد من الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

ولفتت إلى تواصل الغارات والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من بلدتي جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما استشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون، جراء استمرار الغارات والقصف المدفعي على أحياء: الشجاعية، والزيتون، وتل الهوا، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأدت الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منزل لعائلة صرصور بالقرب من مفترق حبيب بحي الزيتون جنوب غزة إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى