العراق يقرر التبرع بـ10 لترات وقود زيت الغاز لمستشفيات غزة

أصدر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين، برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات من بينها التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية؛ تضامناً من العراق وشعبه مع أهالي القطاع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء».

ولفت إلى أنه «جرى، خلال الجلسة، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أهمّ الملفات الأساسية وسير تنفيذها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها».

وأوضح أن «مجلس الوزراء قرر الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية (10) ملايين لتر، من أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوّات الاحتلال الصهيوني».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في تصريحات للصحفيين، إن 548 شخصا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الشهداء إلى 10328 شخصا، بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.