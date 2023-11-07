جريفيث: 10 آلاف قتيل في غزة في شهر يجعل الإنسانية أمام تحديات

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة خلال شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني.

وكتب غريفيث على منصة "إكس": "بحسب ما ورد استشهد 10 آلاف شخص منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في غزة".

وأضاف أن "10 آلاف قتيل في شهر واحد، يجعنا أمام تحد إنساني".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 31 يوما إلى أكثر من 10 آلاف شهيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 10022 منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح القدرة أنه من بين هؤلاء العشرة آلاف شهيد، 4104 أطفال