المئات يفرون ومنازل تحترق جراء حرائق غابات في جنوب كاليفورنيا

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تعرضت كاليفورنيا لرياح قوية يوم الأربعاء أججت حريق غابات سريع الانتشار، مما دمر عشرات المنازل وأجبر مئات السكان على الفرار، حيث حذرت الأرصاد الجوية من احتمالية نشوب حرائق "شديدة ومهددة للحياة".

وفي شمال غرب لوس أنجليس، توسع حريق "ماونتن" بسرعة، مما أدى إلى صدور أوامر إخلاء للمجتمعات السكنية والمزارع والمناطق الزراعية بالقرب من سانتا بولا في مقاطعة فينتورا جنوبا.

وارتفع عمود كثيف من الدخان مئات الأقدام في السماء، مغطيا أحياء بأكملها مما تسبب في تعتيم الرؤية أمام رجال الإطفاء والنازحين.

وفي حوالي الساعة 0915 صباحا، تم تحديد مساحة الحريق بحوالي 250 فدانا (100 هكتار)، وبحلول الساعة 0245 مساء أصبحت مساحته أكبر بنحو 42 مرة حيث تجاوز 16 ميلا مربعا (62 كيلومترا مربعا).

وقالت إدارة إطفاء مقاطعة فينتورا إن عدة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات، لكن لم يتضح على الفور كيفية تعرضهم للإصابة.