حزب الله ينشر صورا لعملية استهداف قاعدة تسرفين في تل أبيب

نشر حزب الله اللبناني ما قال إنها عملية استهداف قاعدة "تسرفين" العسكرية جنوب تل أبيب بصواريخ "فاتح 110″، أمس الأربعاء. وقال إن القاعدة تبعد 130 كيلومترا عن الحدود اللبنانية وتحتوي مراكز للتدريب العسكري ووحدة تابعة للناطق باسم جيش الاحتلال.

وأظهر الفيديو عملية تجهيز الصاروخ من قاعدة تحت الأرض ومعها عملية إشعال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية من خلال إطلاق رشقة صواريخ أولية قبل إطلاق الصاروخ.

ونقل المقطع صورا تداولها مواطنون إسرائيليون للحظة سقوط الصاروخ وتصاعد الدخان كما نقل صورا لجنود إسرائيليين منبطحين على الأرض.

وكان الحزب قد صعّد ضرباته الصاروخية على القواعد العسكرية خارج نطاق مدينة حيفا وقد وصل أحد هذه الصواريخ إلى بن غوريون وتسبب في وقف مؤقت لحركة الطيران فيه، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

كما أكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط شظايا صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى من دون وقوع إصابات.