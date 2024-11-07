علاء إبراهيم : إمام عاشور بيمثل ومركز مع الزمالك

تحدث علاء إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق، عن مستوى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي خلال الفترة الماضية مع الفريق.

وقال علاء إبراهيم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: إمام عاشور لاعب جيد، لكن لو يخف تمثيل شوية الدنيا هتفرق معاه.

وأضاف نجم الأهلي السابق: أتمنى إمام عاشور يبطل يعيش في اللي الناس حطاه فيه وهو ميستحقوش، وهدفه في العين ممكن أي حد يجيبه وأفشة حين شارك في مباراة سيراميكا كان أفضل منه.

وتابع علاء إبراهيم: إمام عاشور أفضل لاعب في مركز 8 في مصر، ولديه قدرات لا يمكن الاختلاف عليها، لكن عليه التركيز في الكرة وترك التركيز والكاميرا، وصلاح قال دائما عليك التركيز على "المينتالتي".

واختتم نجم الكرة المصرية السابق تصريحاته: إمام عاشور دائمًا يركز مع الزمالك، وأي مباراة يكون مميزا فيها، يأتي المباراة التالية ويمثل كثيرا.