10 شهداء و30 مصابا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل «الجزيرة» باستشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 30 آخرين، في الغارة الإسرائيلية على مدرسة شحيبر التي تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفهما لمختلف مناطق قطاع غزة اليوم الخميس، ما أسفر عن استشهاد نحو 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

واستشهد عشرة فلسطينيين في غارتين منفصلتين ببيت لاهيا؛ استهدفت الأولى منزلا لعائلة العاصي، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، فيما استشهد أربعة مواطنين في قصف على سوق بيت لاهيا.

وفي مخيم جباليا استشهد ستة مواطنين في قصف مدفعي استهدف مواطنين بالقرب من دوار أبو شرخ غرب المخيم.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مسجد العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال استهدف منزلين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء أربعة مواطنين.

وفي مخيم النصيرات ارتقى ثلاثة مواطنين في قصف استهدف تبة النويري بعد ساعات من استشهاد خمسة مواطنين في قصف منزل عائلة الصانع.

وانتشلت فرق الإسعاف والطوارئ جثامين ستة مواطنين من رفح، بينهم أربعة من عائلة أبو سبلة في حي الجنينة، وطفلان في منطقة المشروع شرق المدينة.