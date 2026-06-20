ريال مدريد يتحرك لضم أيوب بوعدي

كثّف نادي ريال مدريد الإسباني جهوده خلال الفترة الأخيرة لحسم صفقة التعاقد مع الموهبة المغربية أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، في إطار خطة تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي حصلت على موافقة مبدئية من اللاعب للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في إتمام الصفقة.

ويمتد عقد بوعدي مع نادي ليل حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي الفرنسي موقفًا قويًا في المفاوضات المرتقبة، حيث يستعد ريال مدريد لفتح قنوات اتصال رسمية لمعرفة المطالب المالية اللازمة للتخلي عن اللاعب خلال الصيف الحالي.

وكان عدد من مسؤولي ريال مدريد قد حرصوا على متابعة اللاعب عن قرب، من خلال التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لمشاهدته خلال مشاركته مع منتخب المغرب في منافسات كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويُعد بوعدي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، وهو ما جعله محط اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، وآرسنال الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، ما ينذر بصراع قوي على ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ويسعى ريال مدريد إلى حسم الصفقة مبكرًا، في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على إضافة حلول جديدة لخط وسط الفريق خلال المرحلة المقبلة.