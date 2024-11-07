تطلق وزارة الأوقاف غدًا الجمعة، 5 قوافل دعوية لواعظات الوزارة، في محافظات: "القاهرة، أسيوط، سوهاج، بني سويف، الإسكندرية"، تحت عنوان: "مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على استقرار الأسرة".

وتأتي هذه القوافل الدعوية في إطار خطة وزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر للتأكيد على أهمية الترابط الأسري في المجتمع، والتحذير من خطورة التفكك الأسري، في وقت أصبح فيه التواصل عبر الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد.

وقد حددت الأوقاف أماكن إقامة القوافل في المساجد التالية:

القافلة الأولى: محافظة القاهرة

مسجد الإيمان امتداد رمسيس - إدارة أوقاف غرب مدينة نصر، بحضور الواعظتين إنجي محمد عبد الوهاب وسلوى محمد عبد الرؤوف.

مسجد نادي الزهور - إدارة غرب مدينة نصر، بحضور الواعظتين رشا حلمي مأمون فوده ولمياء محمد بشارة.

مسجد النور امتداد رمسيس - إدارة غرب مدينة نصر، بحضور الواعظتين سميرة محمود السيد سليمان ورحمة خيري السيد.

مسجد الرحمن المقاولين العرب - إدارة غرب مدينة نصر، بحضور الواعظتين أمنية إبراهيم محمد مغربي وأمل سيد محمد منصور.

مسجد العزيز مساكن إيديال المقاولين - إدارة غرب مدينة نصر، بحضور الواعظتين نادية يونس البراشي ومنى عيد محمد.



القافلة الثانية: محافظة أسيوط

مسجد ناصر - إدارة أسيوط، بحضور الواعظتين منال عبد الهادي أحمد وزينب إبراهيم على عبد الحليم.

المسجد الكبير - إدارة منقباد، بحضور الواعظتين عبير أبو الحسن صديق وصفاء على حسين محمد.

مسجد أوده باشا - إدارة منفلوط، بحضور الواعظتين كريمة خلف على عبد الجواد ورشا على محمد عبد الله.

مسجد البقلي - بالبيسرى - إدارة منطقة سيد، بحضور الواعظتين د/ سماح محمد أحمد محمد وزينب أحمد حسن محمد.

مسجد تسن أبو جبل - إدارة ديروط، بحضور الواعظتين شيماء صالح عبد العظيم وإسلام مبروك عبد العظيم.



القافلة الثالثة: محافظة سوهاج

مسجد الرضوان - إدارة بندر سوهاج، بحضور الواعظتين سميحة عبد الرحمن بخيت محجوب وأماني العارف محمد عبد الرحيم.

مسجد الشهيد عبد المنعم رياض - إدارة بندر سوهاج، بحضور الواعظتين سعدية السيد علي محمود جيهان تمام عطية سيد أحمد.

مسجد الزهراء - إدارة بندر سوهاج، بحضور الواعظتين فوزية محمد عبد الرحيم محمد وفاطمة محمد محمد المهدي.

مسجد الحق - إدارة بندر سوهاج، بحضور الواعظتين غادة رمضان إمبابي رمضان وإلهام خلف الله يوسف أحمد.

مسجد الرسول - إدارة بندر سوهاج، بحضور الواعظتين شادية عبد الكريم على رشوان ونجاة على محمود عقيل.



القافلة الرابعة: محافظة بني سويف

مسجد عمر بن عبد العزيز - إدارة بندر بني سويف، بحضور الواعظة سلوى إبراهيم أحمد.

مسجد الأباصيري - إدارة بندر بني سويف، بحضور الواعظة شروق سيد محمد.

مسجد علي بن أبي طالب - إدارة بندر بني سويف، بحضور الواعظة غادة عبد اللطيف حسن.

مسجد أبو عجيزة - إدارة بندر بني سويف، بحضور الواعظة إيمان أحمد مسعود.

مسجد مجمع الجزيرة - إدارة بندر بني سويف، بحضور الواعظة هيام زكريا أحمد.



القافلة الخامسة: محافظة الإسكندرية

مسجد القصبجي بالرصافة - إدارة محرم بك، بحضور الواعظة عزيزة أحمد إبراهيم بريقع.

مسجد أولاد الشيخ الجديد - إدارة محرم بك، بحضور الواعظة محاسن عطية محمد.

مسجد أولاد الشيخ القديم - إدارة محرم بك، بحضور الواعظة سهام حاتم سالم.

مسجد عزة الإسلام - ش المنشا - إدارة محرم بك، بحضور الواعظة هدى محمد صبري.