8 شهداء في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وشرق رفح

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استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال مخيم النصيرات وشرق مدينة رفح، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منطقة النويري غرب مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 5 شهداء ارتقوا في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منطقة تبة زارع شرق مدينة رفح.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بأن 6 مواطنين استشهدوا في قصف مدفعي استهدف مواطنين قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا.

وأضافت المصادر، أن 3 مواطنين آخرين استشهدوا بعد استهداف طائرة مسيرة للاحتلال شارع السوق بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكان 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، في قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة العاصي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال قذائفها ونيرانها نحو منازل المواطنين في مخيم جباليا، ومناطق الصفطاوي، والتوام، والسودانية شمال غرب غزة.

ويواصل الاحتلال عمليات النسف والتفجير والقصف المدفعي المكثف في المناطق الشمالية من قطاع غزة.