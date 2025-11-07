دي روسي: القدر قادني إلى جنوى وأعد الجماهير بعودة الفريق إلى مكانته

أبدى دانييلي دي روسي سعادته بتوليه القيادة الفنية لنادي جنوى الإيطالي، مؤكدًا أن القدر كان له دور في توليه المنصب، إلى جانب الثقة التي وجدها من إدارة النادي.

وقال دي روسي في المؤتمر الصحفي الأول بعد تعيينه رسميًا: "القدر هو من جلبني إلى هنا. تلقيت عروضًا من أندية أخرى خلال الأشهر الماضية ورفضتها، لكن تدريب جنوى فرصة لا يمكن تفويتها. أشعر بالفخر والمسؤولية تجاه هذا النادي العريق".

ويعاني جنوى من بداية صعبة في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط فقط بعد مرور عشر جولات دون أي فوز تحت قيادة المدرب السابق باتريك فييرا.

وأضاف دي روسي: "علينا إدراك وضعنا الحالي وبناء هوية الفريق من جديد. سأعمل على تكييف أفكاري مع إمكانيات اللاعبين، والوقت ضيق قبل المباراة الأولى، لكنني واثق من قدرتهم على التغيير، كما أن الجماهير ستكون الداعم الأكبر لنا".

ويستعد المدرب الجديد لأول اختبار له أمام فيورنتينا، واصفًا المواجهة بأنها الأصعب في بداية مشواره، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس يمتلك عناصر قوية رغم تراجع نتائجه، لكنه شدد على ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تقديم أداء يمنحهم الأمل.

وتجنب دي روسي انتقاد فييرا، مكتفيًا بالقول إن النتائج لو كانت جيدة لما تم هذا التغيير، مؤكدًا أن بعض الجوانب مثل الكرات الثابتة تحتاج إلى تحسين عاجل.