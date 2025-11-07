المستشار الألماني: تسليم رقائق نيكسبيريا سيستأنف بعد محادثات مع الصين

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، على هامش قمة المناخ في بيليم بالبرازيل، إنه من المرجح أن تنتهي أزمة الرقائق الناتجة عن توقف شحناتها من الشركة المصنعة نيكسبيريا قريبا.

وأضاف ميرتس: "يبدو أن الطريق أصبح ممهدا الآن لاستئناف عمليات التسليم".

وواجهت شركة نيكسبيريا، الفرع الهولندي لشركة صينية، مشاكل في الإمدادات بعد استحواذ الحكومة الهولندية على الشركة في نيميخن بشرقي هولندا.

وأرجعت الحكومة الهولندية الخطوة التي اتخذتها إلى سوء إدارة الشركة من الجانب الصيني.

ومن ثم أوقفت بكين صادرات منتجات مصانع نيكسبيريا في الصين، مثل الرقائق المخصصة لصناعة السيارات، مما سبب قلقا كبيرا في ألمانيا من مغبة أن يؤثر وقف الصادرات الصينية على الإنتاج.

لكن ميرتس قال إن هناك "إشارات إيجابية تفيد بإمكانية استئناف الشحنات مرة أخرى" بعد المحادثات. وأضاف أن "هذا يمكن أن يحدث خلال الساعات القادمة."

وأفاد المستشار الألماني بأنه تحدث إلى رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في البرازيل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شوف صرح بأن الصين وافقت على استئناف تسليم رقائق نيكسبيريا من مصانعها في الصين.

وأوضح شوف في بيليم قائلا: "أبلغتنا الصين بأنها ستسمح باستئناف تسليم الرقائق من مصانع نيكسبيريا في الصين."