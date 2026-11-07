أحمد فوزي رئيسا للحزب المصري الديمقراطي خلفا لفريد زهران

• محمود سامي نائباً لرئيس الحزب ومها عبد الناصر أمينا عاما.. وانتخاب 60 عضواً مكملاً للهيئة العليا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فوز أحمد فوزي برئاسة الحزب، خلفا لفريد زهران، عقب انتهاء عملية التصويت.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بمنصب نائب رئيس الحزب، ومها عبد الناصر بمنصب الأمين العام، في ظل عدم وجود منافسة انتخابية بين المرشحين على المناصب القيادية الثلاثة، حيث تطلب الأمر الموافقة على 50 % + 1 من إجمالي المشاركين في عملية التصويتز

وشهدت انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منافسة بين 98 مرشحًا على 60 مقعدًا مكمّلًا للهيئة العلياز

وجاءت أسماء أعضاء الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفقًا للقوائم المعلنة، على النحو التالي:

وجاءت أسماء أعضاء الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفقًا للقوائم المعلنة، على النحو التالي:

هشام عادل، أحمد رجب، محمد خالد، أحمد دريع، فاطمة أحمد، هشام حسنين، محمد خضر، أيمن منير، مصطفى مجدي، مؤمن ماهر، جوزيف النجار، دينا يسري عطالله مصطفى، محمد خليل، عماد سليم، رزق كليتون، السيد مصطفى، محمد أبو النجا، أحمد فتحي، محمد هلال، محمود ربيع، محمد الضبع، فايزة عبد الحميد، عبد الراضي الزناتي، أيمن مدين، محمود الجبالي، المستشار طلعت قبيس، الحاج مصطفى صالح، محمد سالم، محمد نبيل، حسام سلامة، أميرة عبد العال.

وراندا عبد السلام، حسين ركابي، إبراهيم صلاح، منال الملا، إسلام البدري، سها جمال، داليا رسلان، ربيع عبد الباقي، السيد محمود، سلوى حاكم، عوني عربود، محمد حسام الدين البحيري، هشام شريف، حمادة أبو الحجاج، أحمد شعبان، الدكتور إبراهيم عبد الواحد، بيشوي جورج، عبير جلال، محمد عطالله، أسماء نور، تامر كمال، إسلام الضبع، خالد داود، حمدي محمد، أشرف حلمي، إسلام مدين، تغريد سليم، محمد علي، وعلاء أبو جليل.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة، لمتابعة سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.