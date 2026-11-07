مظاهرات مرتقبة في فرانكفورت تزامنا مع تسلم بهلوي جائزة نيابة عن الشعب الإيراني

من المتوقع وصول السياسي الإيراني المعارض ونجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، إلى مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم السبت، للمشاركة في حفل تسلم جائزة الحرية المقدمة من مؤسسة "فريدريش ناومان" المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، بصفة ائتمانية نيابة عن الشعب الإيراني، وسط توقعات بمشاركة عشرات الآلاف في مظاهرات متزامنة مع حفل التكريم.

ومن المنتظر أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في عدة مظاهرات بمدينة فرانكفورت، وسيشارك معظمهم في مسيرة احتجاجية تنطلق من وسط المدينة وصولا إلى الحديقة الشرقية. ووفقا للمدينة، سُجل ما مجموعه 30 ألف مشارك في هذه المسيرة. ومن المتوقع أن يشارك بهلوي بنفسه في التجمع الاحتجاجي.

وتُمنح جائزة الحرية منذ عام 2006 مرة كل عامين، تقديرا للجهود المتميزة لصالح مجتمع مدني ليبرالي. ومن المقرر إقامة مراسم تسليم الجائزة اليوم في كنيسة "باولس كيرشه" بفرانكفورت.



