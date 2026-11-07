ضربات روسية تلحق أضرارا بجسر أساسي ومنشآت للطاقة في كييف

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شنت روسيا هجوما ‌صاروخيا على العاصمة الأوكرانية في ‌وقت مبكر السبت، ما أسفر عن أضرارا لحقت جسرا أساسيا ومنشآت للطاقة في كييف ومحيطها، وفق ما أعلن مسئول محلي أوكراني.

وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن ضربات روسية تسببت في أضرارا لحقت جسرا أساسيا ومنشآت للطاقة في كييف ومحيطها، مضيفا أن القوات الروسية شنت هجوما ‌صاروخيا على العاصمة الأوكرانية في ‌وقت مبكر السبت.

وتابع أن الأضرار أثرت على أنظمة التدفئة وإمدادات المياه في المدينة، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وكتب المسئول الأوكراني على تليجرام أنه "نتيجة لهجوم ليلي معاد، تضررت منشآت في منطقتي كييف وجيتومير. وضع إمدادات الطاقة للعاصمة في غاية الصعوبة، وهذا يؤثر على عمل أنظمة التدفئة وإمداد المدينة بالمياه".

وأضاف في منشور آخر أن "الجسر الشمالي تضرر في هجوم معاد والخبراء يقيمون مدى الأضرار".

والجسر الشمالي هو من الجسور التي تربط بين الشطر الشرقي من كييف وشطرها الغربي عبر نهر دنيبرو.

من جهتها، أفادت أجهزة الطوارئ عن تدمير مبنى روضة للأطفال في كييف.

وأدت الضربات الليلية على كييف إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص بجروح، بينهم فتى في الـ14 من العمر، بحسب رئيس البلدية.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إلى ورود "معلومات استخباراتية" بأن روسيا تعد لاستهداف بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة وجسور.