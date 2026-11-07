فرنسا تتأهب لموجة جديدة من الاحتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي

تستعد النقابات العمالية والمنظمات الشبابية في فرنسا، بمشاركة حركة 'السترات الصفراء'، لتنظيم موجة جديدة من المظاهرات الحاشدة في مختلف أنحاء البلاد اليوم السبت، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وخلال الأسبوع، كانت هناك عمليات إغلاق للطرق وتحركات احتجاجية، إلى جانب إضراب عام على مستوى البلاد يوم الخميس، شارك فيه أكثر من نصف مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.

في المقابل، قدر الاتحاد العام للعمل عدد المشاركين بنحو 6ر1 مليون شخص تقريباً.

ومن المتوقع أن يكون هناك وجود كبير للشرطة مجددا، حيث تم نشر نحو 70 ألف شرطي خلال كل عطلة نهاية أسبوع من الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك عقب أعمال عنف ونهب واسعة النطاق وقعت على هامش المظاهرات خلال الأسابيع السابقة.

وبدأت الاحتجاجات بمظاهرات طلابية طالبت بإجراء تحسينات على نظام التعليم. وخلال الأسابيع الأخيرة، انضم إليها مئات الآلاف من الأشخاص، وتمثلت أبرز مطالبهم في مواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور المنخفضة وتحسين إعانات ومزايا الرعاية الاجتماعية غير الكافية.

واستجابةً للاحتجاجات الحاشدة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن عقد مؤتمر بعد غد الاثنين، بمشاركة النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لمناقشة القدرة الشرائية والأجور.

وأشارت الحكومة إلى اعتزامها رفع الحد الأدنى للأجور، كما تعهدت بتوفير المزيد من الكوادر التعليمية في المدارس وزيادة التمويل المخصص لها.