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عانى رجال إنزو ماريسكا خلال مباراة نوتنجهام فورست التي أقيمت مساء اليوم السبت، وانتهت بخسارة مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة الثالثة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم السبت، خلال مباراة نوتنجهام التي انتهت بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة.

ولُدغ مانشستر سيتي بثنائية من لاعبه السابق ليام ديلاب في الدقائق 18 و73، بينما سجل جاير كونا الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة السادسة.

أما هدف مانشستر سيتي الوحيد سجله ريان شرقي في الدقيقة 52 من زمن المباراة، ليخسر للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي.

خسارة جديدة لماريسكا

ولا يزال مانشستر سيتي يبحث عن هيبة الفريق بعد رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الموسم الماضي، وحتى الآن أدار إنزو ماريسكا 17 مباراة مع مانشستر سيتي انتصر خلالها 12 مرة ولم يتعادل إطلاقا وتلقى 5 هزائم.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في المركز الثاني، ويظل الفارق بينه وبين أرسنال صاحب الصدارة 6 نقاط.

أما نوتنجهام فورست فهرب من منطقة الخطر بعدما وصل إلى المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.