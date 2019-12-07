مدرب النصر: حكم مباراتنا ضد الاتحاد في الكأس «سمسار لاعبين»

هاجم السيد عيد المدير الفني للنصر، الحكم صبري إبراهيم، الذي أدار مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، اليوم السبت، في دور الـ32 لكأس مصر.

وصرح عيد عبر إذاعة الشباب والرياضة "حكم المباراة وضعنا تحت ضغوط بلا داع، رغم أن الخسارة أمام الاتحاد والخروج من الكأس نتيجة مرضية حتى نتفرغ لمشوارنا في الممتاز ب، لأن جدولنا مضغوط منذ 3 أسابيع".

وأضاف "نستحق ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم، وأشار إليها الحكم المساعد، وهذا سبب المشكلة بيننا وقام بطردي رغم أنه تحدث معي بشكل غير لائق، الحكم تحامل علينا كثيرا في عدة قرارات، وتعامل معنا بقسوة على اعتبار أننا فريق مغمور، أتمنى أن تقوم لجنة الحكام بتقييمه لأنه احتسب هدفا للاتحاد رغم وجود مخالفة واضحة لنا".

وأشار السيد عيد "تحدثت معه في بداية المباراة، وقلت له لا يهمني لقاء اليوم، وطالبته بعدم الإفراط في الإنذارات لأن ما يهمني أكثر المباراة القادمة في المريخ ببطولة دوري الممتاز (ب)".

وواصل مدرب النصر "الحكم صبري إبراهيم، سمسار لاعبين، وكان يدير مباراتنا قبل عامين لسيراميكا كليوباترا، وحققنا الفوز رغم أنه طرد أفضل لاعبينا، وهذه المباراة باتت (عقدة) له، إنه - يقصد الحكم- سمسار ومعروف، سمسار وليس وكيل لاعبين معتمد".

واستطرد "اندهشت من قرارات الحكم، ولماذا أصر على إخراج اللقاء بهذا الشكل رغم أننا نشدد وننبه على لاعبينا بعدم الاعتراض".

وأردف "لا أنافس، ولا نهدف للصعود بل نختار لاعبين واعدين، والاستثمار فيهم، لذا نلعب بدون ضغوط مثل الأندية التي تنافسنا، وتصرف أكثر مما نصرف 100 مرة".

وأتم تصريحاته "قلت له بعد المباراة لا تدير لنا لقاء آخر طالما لا تحبنا، لماذا توافق على إدارة مباريات النصر، لقد هدف للاستعراض أمامنا منذ الدقيقة الأولى، وتعامل معنا، وكأننا (قتلنا له قتيل)".