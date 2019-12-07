توقعات قاتمة للشركات المتوسطة في ألمانيا بشأن نشاطها الاقتصادي المستقبلي

كشف استطلاع للرأي أن التوقعات الاقتصادية للشركات المتوسطة في ألمانيا قاتمة على نحو غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية قبل حوالي 10 سنوات.

وذكر اتحاد البنوك الألماني والبنك التعاوني المركزي الألماني في تقييمهما لنتائج الاستطلاع النصف سنوي الذي شمل 1500 شركة صغيرة ومتوسطة أنه "حتى الشركات المتوسطة، التي غالبا ما يتوجه نشاطها إلى داخل البلاد، لا تستطيع أن تنجو بنفسها من آثار خفوت النشاط الاقتصادي في ألمانيا والعالم".

وجاء في التقييم، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت على نسخة منه، أن الكثير من الشركات تعتزم خفض العمالة، كما أن غموض الأوضاع يثبط خططها الاستثمارية.

في المقابل، قال رئيس خدمة العملاء من الشركات في البنك التعاوني المركزي الألماني، أوفه بيرجاهوس، إن الشركات المتوسطة بوجه عام "في حالة ثابتة تماما" بفضل الوسادات الرأسمالية السميكة على وجه الخصوص.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من 80% من الشركات المتوسطة في ألمانيا يقيمون وضعهم الاقتصادي الحالي بـ"الجيد جدا" و"الجيد"، وكانت نسبة الشركات التي جاء تقييمها على هذا النحو تصل إلى 86% في الاستطلاع الذي أجري قبل 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الشركات التي تقيم وضعها بأنه "سيء للغاية" أو "سيء" بمقدار 6 نقاط مئوية لتصل إلى 18.8%.