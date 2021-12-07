صندوق النقد الدولي يدعو إلى تعاون عالمي للسيطرة على كورونا ودعم الإنعاش الاقتصادي

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى ضرورة وجود تعاون عالمي من أجل السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن يتم دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي، وذلك في ظل تفشي متحور "أوميكرون" الجديد في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي -في بيان- إن الاقتصاد العالمي مستمر في الانتعاش، ولكن هذا الانتعاش يواجه مخاطر كثيرة، من بينها غموض الوضع بالنسبة لوباء كورونا، في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية بالنسبة للتضخم.

وأوضحت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اتخاذ إجراء عاجل للسيطرة على الوباء والحد من آثاره، والعمل من أجل حدوث تحول في مسار الاقتصاد العالمي.

وأضافت أنه يجب التعاون لاتخاذ إجراء عاجل لتنفيذ اقتراح صندوق النقد الدولي الداعي إلى تطعيم 40% من سكان كل دولة بحلول نهاية العام الحالي، وأن ترتفع نسبة التطعيم إلى 70% بحلول منتصف عام 2022.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن ثمة حاجة لتعاون الدول من أجل تخفيف حدة التوترات التجارية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، على اعتبار أن ذلك هو المحرك الرئيسي لتحقيق النمو وتوفير فرص عمل.

وتابعت أن ثمة حاجة أيضًا إلى وجود طموح أكبر نحو تسريع الجهود الرامية إلى خفض معدل انبعاثات الكربون إلى معدل الصفر، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى التكيف مع آثار التغير المناخي.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى حاجة كثير من الاقتصاديات النامية إلى دعم المجتمع الدولي من أجل إنعاشها، خاصة في ظل تقلص الإمكانيات المالية وتزايد أعباء الديون.