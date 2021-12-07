 لبنان تنهي مشوارها في كأس العرب بالفوز على السودان - بوابة الشروق
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لبنان تنهي مشوارها في كأس العرب بالفوز على السودان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 11:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 11:21 م

أنهى المنتخب اللبناني مشواره في كأس العرب لكرة القدم في قطر بالفوز على نظيره السوداني 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وعلى استاد المدينة التعليمية المونديالي، حسم منتخب لبنان الفوز بهدف عكسي سجله علي ابو عشرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ربيع عطايا لاعب منتخب لبنان في الدقيقة 62 وطرد السوداني أحمد وضاح في الدقيقة 75.

وحقق منتخب لبنان فوزه الوحيد في البطولة في الوقت الذي تعرض فيه منتخب السودان للهزيمة الثالثة على التوالي.

وحصد منتخب لبنان أول ثلاث نقاط له لينهي مشواره في المركز الثالث فيما تذيل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد.


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